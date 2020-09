Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in prevalenza da nuvoloso a molto nuvoloso. Possibili schiarite in mattinata sulla pianura, poi nuovamente nel pomeriggio a partire dalle province più occidentali. Ripresa di rovesci e temporali da metà mattinata sui settori occidentali. Fenomeni più forti e insistenti a ridosso delle Prealpi e sulla fascia di alta pianura, sparsi o isolati sulla bassa pianura. Generale cessazione dei fenomeni in serata. Temperature minime tra 12-15 °C, massime tra 18-23 °C. (Rem)