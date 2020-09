© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore a sport e giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, accoglie, nel fine settimana, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre , 150 giovani lombardi in occasione di "Diplomati in Pista 2020", l'iniziativa che premia gli studenti più meritevoli.Autodromo Nazionale di Monza, viale di Vedano 5, Monza, Statua Juan Manuel Fangio (ore 10.30)L'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi è a Vilminore di Scalve (Bg) per inaugurare i nuovi spazi della Latteria sociale montana di Scalve, realizzati con il contributo della Regione.via San Giorgio, 29 Vilminore di Scalve/BG (ore 11.00)VARIECorteo studentesco "No school no future".Largo Cairoli (ore 9.30)Convegno “L’emergenza è finita ma… piccoli segnali da non sottovalutare" organizzato da 50&Più Milano, l’Associazione degli Over50 di Confcommercio.Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47 (ore 9.30)"Il verde e il Blu Festival - Idee e progetti per il futuro del pianeta". Partecipano, tra gli altri, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa e il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta (ore 9.30), Luca Bettonte, Amministratore Delegato Erg, Francesco Del Pizzo, Strategie di Sviluppo, Rete e Dispacciamento Terna, Carlo Tamburi, ad Enel Italia e Gianni Vittorio Armani, Direttore strategie e sviluppo Gruppo A2A (ore 10.00); Roberto Morassut, Sottosegretario di Stato del Ministero dell’ambiente, Antonio Misiani, Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ore 14.30); Renato Boero, Presidente Iren (ore 17.30)The Theatre, piazza Lina Bo Bardi, 1 (dalle ore 9.30)Webinar "La Rotta balcanica: dentro o fuori l’Europa?". Intervengono Luciano Gualzetti (direttore Caritas Ambrosiana), Maurizio Molinari (direttore dell’Ufficio a Milano del Parlamento Europeo), Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Patrizia Toia (europarlamentare), Eleonora Evi (europarlamentare), Sergio Malacrida (responsabile Asia e Est Europa di Caritas Ambrosiana), Katarina Modic (responsabile Area Accoglienza, Fondazione Caritas Trieste).Evento online https://noisiamo.caritasambrosiana.it/la-rotta-balcanica.../ (ore 10.00)Conferenza stampa online del progetto "Opere in parole" organizzato da Humanitas e Accademia Carrara. Intervengono: Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Giuseppe Fraizzoli, Amministratore Delegato Humanitas Gavazzeni e Castelli, Gianpietro Bonaldi, Responsabile Operativo Accademia Carrara e alcuni autori.Evento online https://zoom.us/j/97811922495?pwd=Wm5yZFVWRkpvVjh4R2cyQTRpS1Z6Zz09 (ore 11.00)Conferenza stampa del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia per presentare i canali whatsapp e mail per segnalazioni foto e video dei cittadini e il programma di banchetti in città. Sono presenti Carlo Fidanza Riccardo De Corato, Marco Osnato, Stefano Maullu, Daniela Santanchè e Paola Frassinetti,Sede di Corso Buenos Aires, 15 (ore 12. 00)Firma dell'accordo triennale tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Politecnico di Milano. Partecipano il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il coordinatore generale delle attività previste dall'accordo, Giuseppe Catalano.Politecnico di Milano, aula magna, piazza Leonardo da Vinci, 32 (ore 16.00)Dibattito "Infrastrutture, trasporti, olimpiadi: la Milano del futuro parte da qui" nell'ambito del palinsesto "Ricomincia con noi". Partecipano il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, l'assessore del Comune di Milano Marco Granelli e i due consiglieri regionali del Partito democratico Pietro Bussolati e Gigi Ponti.Auditorium Giorgio Gaber, piazza duca D'Aosta, 3 (ore 18.00)MONZANel quartiere Cantalupo è inaugurata via Kullmann. Presenti il sindaco Dario Allevi, l'assessore allo Sport Andrea Arbizzoni, Marika Kullmann, figlia di Luigi e consigliere della Federazione Italiana Sport Rotellistici, il presidente regionale Federazione Italiana Sport Rotellistici Guido De Vito, il delegato CONI MB Enrico Radaelli, autorità civili e militari, dirigenti e atleti dello Skating Club Monza e dell'Hockey Club Monza(ore 12.00) (Rem)