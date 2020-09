© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Peppe Provenzano, afferma che non c'è "nessun pregiudizio ideologico sulla questione del Ponte sullo Stretto" che, ricorda, "non è finanziabile con il Recovery fund". Il ministro lo ha detto ad "Agorà" su Rai3. "Nessuno mi convincerà che bisognerà aspettare il Ponte per dare l'Alta velocità ai calabresi e ai siciliani", ha aggiunto. (Rin)