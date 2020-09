Spagna: governo esclude re Felipe da cerimonia all'Accademia giudiziaria di Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo spagnolo di escludere il re Felipe VI, per la prima volta nella storia, dalla cerimonia di oggi della consegna del documento di accreditamento ai nuovi assunti dell'Accademia giudiziaria di Barcellona sta provocando forti tensioni tra il Consiglio generale della magistratura (Cgpj) e l'esecutivo del primo ministro, Pedro Sanchez. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Pais, il monarca era stato invitato ufficialmente all'evento dell'organo giudiziario la scorsa settimana ed avrebbe confermato, come ogni anno, la sua presenza. Tuttavia, martedì in un altro documento inviato dalla Casa reale al Cgpj, veniva comunicato il "dietro-front". Un membro del Consiglio generale della magistratura, Jose Maria Macias, ha evidenziato che la comunicazione di La Zarzuela (la residenza dei re di Spagna a Madrid) indicava che il governo "non autorizzava" la presenza del monarca alla cerimonia e nessun rappresentante dell'esecutivo lo ha negato. (segue) (Spm)