Spagna: governo esclude re Felipe da cerimonia all'Accademia giudiziaria di Barcellona (2)

- Il ministro della Giustizia, Juan Carlos Campo, ha giustificato ieri l'assenza di Felipe VI con la necessità di "proteggere le istituzioni", compresa la monarchia. Questa decisione è stata interpretata da diversi giudici del Cgpj come una cessione politica ai sostenitori dell'indipendenza della Catalogna, ed un affronto dell'esecutivo alla magistratura ed al monarca stesso. Alcuni magistrati hanno, inoltre, interpretato questa decisione come un tentativo del governo di "strumentalizzare la carriera giudiziaria" per inviare un doppio messaggio politico: al Partito Popolare (Pp), per "concordare il rinnovo del Consiglio generale della magistratura, in carica da due anni ed agli indipendentisti catalani "per aiutare il governo ad approvare il bilancio dello Stato". (Spm)