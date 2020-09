Pompeo in visita a Roma la prossima settimana, previsti incontri con Conte e Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo si recherà in visita in Grecia, Italia, Santa Sede e Croazia dal 27 settembre al 2 ottobre. Lo rende noto il Dipartimento di Stato con una nota. A Roma, il segretario di Stato incontrerà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio "per discutere il rapporto bilaterale Usa-Italia, le risposte all'emergenza Covid-19 e i nostri sforzi per affrontare le minacce alla sicurezza condivise e promuovere la stabilità regionale". Il 30 settembre il Pompeo terrà anche un discorso all'ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede, in occasione di un simposio sull'avanzamento e la difesa della libertà religiosa attraverso la diplomazia. Nella Città del Vaticano, il segretario di Stato incontrerà l'omologo, cardinale Pietro Parolin e il segretario per i Rapporti con gli Stati, l'arcivescovo Richard Gallagher.In Grecia, Pompeo incontrerà il premier Kyriakos Mitsotakis e il ministro degli Esteri Nikos Dendias "per rinnovare l'impegno condiviso per promuovere la sicurezza, la pace e la prosperità nel Mediterraneo orientale e celebrare la più forte relazione tra Stati Uniti e Grecia degli ultimi decenni". A Salonicco, il segretario di Stato firmerà un accordo bilaterale sulla scienza e la tecnologia, oltre a ospitare i leader aziendali del settore energetico per una discussione per evidenziare la diversificazione dei progetti infrastrutturali in Grecia. A Creta, il segretario visiterà la Naval Support Activity nella Baia di Suda per sottolineare la forte partnership di sicurezza degli Stati Uniti con il partner ellenico in ambito Nato.Il 2 ottobre,Pompeo si recherà in Croazia per incontrare il primo ministro Andrej Plenkovic, il ministro degli Esteri Gordan Grlic Radman e il ministro della Difesa Mario Banozic. Con i rappresentanti di Zagabria verranno discusse le opportunità per una più stretta cooperazione tra gli Stati Uniti e la Croazia in aree chiave di reciproco interesse, tra cui la cooperazione in materia di difesa, le crescenti relazioni di investimento bilaterali e i forti sforzi croati per promuovere l'integrazione dei Balcani occidentali. (Nys)