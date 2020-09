Ungheria: forze armate e Wizz Air hanno firmato accordo su addestramento piloti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low-cost ungherese Wizz Air ha firmato un accordo di cooperazione con le forze armate per l'addestramento di piloti e assistenti di volo. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti". In base all'intesa, gli assistenti di volo riceveranno un addestramento nelle sedi deputate di Wizz Air a Budapest e la compagnia avrà il permesso di dirottare i voli verso la base militare di Kecsemet, in Ungheria centrale, se atterraggi nella capitale fossero impossibili. L'amministratore delegato di Wizz Air, Jozsef Varadi, ha dichiarato che l'aviazione ungherese ha fatto significativi progressi negli ultimi anni, un periodo durante il quale la compagnia ha messo grande impegno nell'addestramento del suo personale. L'accordo avrà conseguenze positive anche da un punto di vista finanziario. Piloti e assistenti di volo verranno infatti addestrati in Ungheria invece che all'estero. (Vap)