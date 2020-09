Coronavirus: assessore Lazio, discoteche chiuse fino a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se la chiusura delle discoteche, a livello nazionale, è prevista fino al prossimo 7 ottobre, la Regione Lazio è orientata “a tenerle chiuse, almeno fino alla fine dell’anno”. Lo ha detto in una intervista al Messaggero l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato. Capodanno senza balli, dunque. “Dobbiamo capire quali sono le priorità. E in questo momento sono scuole e università. Anche per gli stadi abbiamo detto ‘non è il momento di riaprirli’. Varrà anche per concerti ed eventi all’aperto”.(Rer)