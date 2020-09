Scuola: assessore Sanità Lazio, test Covid a tutti gli studenti entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai controlli anti Covid agli studenti, “puntiamo a testarli tutti” da qui alla fine dell’anno. “Oltre 600 mila persone”. Lo ha detto in una intervista al Messaggero l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato. E in caso di aumento di contagi “non ci saranno direttive da parte” della Regione Lazio per la didattica a distanza, “sono scelte che faranno in autonomia i presidi”.(Rer)