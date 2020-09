Sport: Mauri (Pd) su stadi, dobbiamo essere cauti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla riapertura degli stadi il viceministro all'Interno Matteo Mauri ha avvertito: "Bisogna essere cauti. Abbiamo visto che in altri Paesi, dove sono stati meno rigorosi di noi, la situazione adesso è molto complicata. Ieri anche il presidente della Repubblica ha difeso le nostre decisioni. Dobbiamo fare le riaperture necessarie ma che non condizionino il risultato". Mauri lo ha detto ospite di "Radio anch'io" su Rai Radio1.(Rin)