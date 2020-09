Coronavirus: assessore Lazio, non ci sarà nuova serrata anche in caso di aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basta chiusure, anche se i contagi risaliranno. E’ l’idea dell’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato. “Anche sulle attività commerciali, bar e ristoranti, non prevedo interventi” di chiusura “nei prossimi mesi. Per noi è fondamentale, in questa fase, l’attività di screening”, ha detto D’Amato in una intervista al Messaggero. “Non a caso abbiamo deciso di prevedere che i test antigenici vengano eseguiti su ogni paziente che sale sull’ambulanza dell’Ares 118, in modo da avere un controllo subito, prima dell’ospedale. Abbiamo ordinato un milione di tamponi rapidi. Purtroppo credo che il trend dei contagi di questi giorni ci accompagnerà per un po’ è legato alla ripresa. Dobbiamo avere tutti gli strumenti per fronteggiarlo”.(Rer)