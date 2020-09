Ostia: controlli sul territorio, un arresto e due denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di alcuni controlli sul territorio a Ostia nelle ultime 24 ore sono state denunciate due persone e una è stata arrestata. In particolare, nel corso di un servizio antidroga, i carabinieri della stazione di Acilia hanno arrestato un 54enne residente ad Ostia Antica. Il controllo è scaturito a seguito degli “insoliti movimenti” effettuati dall’uomo nei giorni precedenti notati dalle pattuglie sul territorio. I militari ieri hanno effettuato una perquisizione a casa dell'uomo e sono stati trovati, nascosti, 4 involucri contenenti quasi 100 grammi di marijuana e tutto il materiale per il confezionamento della droga. Lo spacciatore è stato arrestato e posto ai domiciliari. Ieri poi i carabinieri di Ostia sono intervenuti in via delle Baleari, dove era stato segnalato il lancio di alcuni oggetti dal balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina. Si trattava in un anziano pensionato affetto da disturbi psichici. L’uomo, in evidente stato confusionale, si era barricato nel suo appartamento, facendo così temere il peggio. I militari, dopo aver fatto disattivare le utenze dell’intera palazzina ed averne fatto evacuare gli occupanti, hanno convinto l'uomo ad aprire la porta. L’anziano è stato così soccorso ed affidato alle cure dei sanitari. Nessuno è rimasto ferito. (segue) (Rer)