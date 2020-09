Ostia: controlli sul territorio, un arresto e due denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre ad Ostia è stato denunciato un pregiudicato 26enne residente ad Anzio. Il giovane aveva infatti poco prima aggredito, nel corso di una lite scoppiata per futili motivi in piazza del Lido, il proprio padre, ferendolo e derubandolo del telefono cellulare. I carabinieri, intervenuti sul posto e accertato l’accaduto, sono riusciti a rintracciale e bloccare il malfattore all’interno di un vicino esercizio commerciale. L’uomo, che ai successivi accertamenti è risultato gravato da un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, è stato denunciato. (Rer)