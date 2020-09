Regno Unito: governo vuole vietare vendita pellicce dopo uscita dall'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo "The Times", il governo britannico starebbe studiando delle misure per vietare il commercio di pellicce animali nel Regno Unito dopo che il Paese avrà completato la sua uscita dall'Unione europea. Il cambiamento avrebbe un impatto significativo su un giro d'affari di quasi 200 milioni di sterline (circa 219 milioni di euro) ogni anno, su prodotti che per la maggior parte provengono appunto dall'Unione europea. La spinta per una legislazione in tal senso starebbe provenendo dal sottosegretario per l'Ambiente Zac Goldsmith e dallo stesso primo ministro Boris Johnson, personalmente convinto della necessità di bandire questo tipo di commercio. La compagna del primo ministro, Carrie Symonds, si è ripetutamente esposta di persona denunciando il commercio di pellicce animali, e le sue posizioni rifletterebbero un sentimento popolare: secondo alcuni sondaggi infatti, il sostegno per una misura del genere sarebbe di oltre l'80 per cento dei cittadini britannici. (Rel)