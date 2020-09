Argentina, deputato in atteggiamenti erotici durante la seduta della Camera in videoconferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un deputato della maggioranza si è reso protagonista di uno scandalo di natura erotica nel pieno di una seduta della Camera in Argentina. Si tratta del rappresentante per la provincia di Salta, Juan Emilio Ameri, ripreso ieri in atteggiamenti intimi con la sua compagna mentre partecipava in modalità virtuale al dibattito su una legge riguardante i fondi pensione. Nelle immagini si vede come il deputato scopra il seno di una giovane seduta su di lui per poi baciarlo.Avvisato della imbarazzante situazione il presidente della Camera, Sergio Massa, ha subito interrotto la seduta e ha preso la parola annunciando l'immediata sospensione del parlamentare appartenente al suo stesso partito. "Sfortunatamente dobbiamo interrompere il dibattito di questa legge a fronte di una infrazione grave da parte di un deputato", ha detto Massa. "E' successo un fatto che non ha nulla a che fare con il normale funzionamento e il decoro di questa istituzione (...) pertanto voglio chiedere la sospensione in forma immediata del deputato Juan Ameri", ha aggiunto.Il parlamentare ha cercato successivamente di giustificarsi spiegando che credeva di essere sconnesso dalla seduta, alla quale era collegato da casa sua via zoom. "Sono molto imbarazzato per quello che è successo", ha detto Ameri in un'intervista. "Pensavo che la connessione fosse caduta, non mi sono reso conto" ha spiegato il parlamentare. "In quel momento è entrata la mia compagna, le ho chiesto come le stavano le protesi al seno che si era fatta impiantare da pochi giorni, le ho chiesto se potevo baciarle e le ho dato un bacio sul seno, questo è tutto", ha quindi aggiunto. Prima di concludere il deputato si è mostrato affranto: "provo molta vergogna, sto male e la mia compagna anche, così come la mia famiglia, le mie figlie, mia madre, le mie sorelle", ha detto.Il gesto sconsiderato potrebbe adesso portare alla sua definitiva espulsione dal parlamento. Le sorti di Ameri sono infatti legate alle conclusioni di una commissione parlamentare che determinerà la sanzione da comminare. Il presidente della Camera, Massa, in una conferenza stampa successiva ha ribadito la sua condanna dell'episodio. "In un contesto di grave crisi come quello che attraversiamo episodi come questo contribuiscono ad aggravare il distacco della gente dalle istituzioni della politica", ha detto. (Abu)