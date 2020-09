Migranti: Mauri (Pd), da Ue ci aspettavamo di più, ostacolo sono Paesi sovranisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Interno Matteo Mauri ha chiarito, "rispetto alle parole iniziali della von der Leyen noi ci aspettavamo di più. Ci sono elementi molto positivi ma altri meno". Ospite di "Radio anch'io" su Rai Radio1, Mauri ha aggiunto: "Adesso è il momento della trattativa. L'ostacolo non è l'Europa ma sono alcuni Paesi, cosiddetti sovranisti, amici e alleati di chi in Italia fa una politica di polemica che non vuole la redistribuzione obbligatoria. Già il fatto che si sia posto il tema è un passo avanti. L'Italia adesso - ha concluso - ha un ruolo molto più importante in Europa grazie a questo governo". (Rin)