Romania: Corte costituzionale respinge ricorso governo, possibile raddoppio degli assegni familiari

- La Corte costituzionale romena ha stabilito che la richiesta del governo contro il raddoppio degli assegni familiari è infondata ed ha pertanto respinto il ricorso dell'esecutivi. Gli assegni familiari potranno ora essere raddoppiati ma per questo sviluppo il presidente Klaus Iohannis deve promulgare la legge con cui il parlamento ha deciso di compiere questo passo entro quest'anno, dopo che il governo ha scaglionato il programma di raddoppio fino al 2022. Il governo di Bucarest aveva deciso, con un decreto d'urgenza, di aumentare gradualmente gli assegni familiari fino al 2022, ma il parlamento ha respinto l'atto normativo mantenendo in vigore il provvedimento del raddoppio entro la fine dell'anno in corso. (segue) (Rob)