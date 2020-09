Romania: Corte costituzionale respinge ricorso governo, possibile raddoppio degli assegni familiari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la decisione del governo romeno, le indennità sono state aumentate del 20 per cento dal primo settembre. In quanto organo decisionale, il 19 agosto la Camera dei deputati di Bucarest ha respinto il decreto governativo con il quale gli stanziamenti sono stati aumentati del 20 per cento. Successivamente, il governo ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la legge con cui il decreto d'urgenza è stato respinto. "Abbiamo deciso di aumentare gli assegni familiari per tappe, raddoppiare, ma per tappe, a seconda della capacità del bilancio di far fronte a questa nuova spesa. Nel caratteristico populismo, il Partito socialdemocratico ha rifiutato questa soluzione razionale. Difenderemo il nostro punto di vista", aveva affermato in quel momento il primo ministro Ludovic Orban. (Rob)