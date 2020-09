Mali: oggi il giuramento del presidente ad interim N’Daw, si verso la revoca delle sanzioni Cedeao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prevista per oggi la cerimonia di giuramento del nuovo presidente ad interim del Mali, l’ex ministro della Difesa Bah N’Daw, la cui nomina è stata decisa dalla giunta militare salita al potere con un colpo di Stato lo scorso 18 agosto. Oltre a N’Daw, presterà giuramento anche il suo vice designato, Assimi Goita, leader del Comitato nazionale per la Salvezza del popolo (Cnsp, la giunta golpista). La nomina di un presidente civile era una condizione posta dai mediatori della Comunità degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) per revocare le sanzioni imposte dopo il golpe e la nomina di N’Daw – che è un ex militare, ma in pensione – sembra poter rappresentare un compromesso accettabile: ieri, infatti, il capo mediatore della Cedeao, l’ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, ha lasciato intendere che l’organizzazione potrebbe revocare le sanzioni imposte al Mali dopo il giuramento di N’Daw. “La revoca delle sanzioni non è un problema. La Cedeao non vuole sanzioni in nessun Paese della comunità. È piuttosto un peccato che sia così. La Cedeao è quindi ansiosa di risolvere questo problema ma il presidente della comunità, il presidente del Ghana (Nana Akufo-Addo) è la persona deputate a fare questo annuncio. E penso che venerdì, dopo il giuramento (del nuovo presidente ad interim Bah N’Daw), probabilmente farà questa dichiarazione”, ha detto Jonathan, che da due giorni si trova a Bamako per incontrare tutte le parti coinvolte nella crisi. (segue) (Res)