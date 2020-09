Mali: oggi il giuramento del presidente ad interim N’Daw, si verso la revoca delle sanzioni Cedeao (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono intanto, parallelamente, i negoziati per la nomina di un primo ministro, che con ogni probabilità dovrà essere un civile. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale “Le Pays au Burkina”, dai negoziati in corso tra la giunta militare e le parti maliane sarebbe emersa una proposta di assegnare l’incarico ad un esponente del Movimento 5 giugno-Raggruppamento delle forze patriottiche (M5-Rfp), la piattaforma della società civile che ha guidato le proteste di massa contro il presidente deposto Keita. In cambio, la giunta vorrebbe ottenere i ministeri della Sicurezza, delle Attrezzature, delle Miniere e dell'Amministrazione territoriale. Una mossa che, secondo quanto sostengono diversi osservatori, consentirebbe alla giunta di mantenere il controllo sugli apparati vitale dello Stato, con il benestare della Francia, il cui obiettivo – dietro le quinte – è quello di mettere in moto la macchina della transizione per un graduale ritorno alla normale vita costituzionale del Paese saheliano. (Res)