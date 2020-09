Regno Unito: perdite di 35 milioni negli introiti turistici dei palazzi reali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regina Elisabetta II starebbe affrontando una perdita di 35 milioni di sterline (circa 38 milioni di euro) in mancati introiti dovuti all'assenza di turisti in visita ai palazzi reali a causa della pandemia in corso. Tuttavia, Buckingam Palace avrebbe rassicurato tutti i propri dipendenti, promettendo non ci saranno riduzioni della forza lavoro. Inoltre, dalla corte fanno sapere che si prevedono perdite di circa 5 milioni all'anno (circa 5,5 milioni di euro) per i prossimi tre anni a causa della chiusura del castello di Windsor ed altre attrazioni turistiche durante la quarantena. La regina riceverà inoltre 20 milioni in meno per la ristrutturazione di Buckingam Palace, un progetto di 10 anni che doveva costare 369 milioni di sterline (circa 404 milioni di euro), ma ora dovrà costarne solo 349. (Rel)