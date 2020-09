Energia: la Polonia eletta nel consiglio dei governatori dell'Aiea fino al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è stata eletta al consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) fino al 2022. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, ripreso dall'emittente "Polskie Radio". "La partecipazione a questo organismo ci consentirà di rafforzare il nostro impegno internazionale alla non proliferazione delle armi nucleari e all'uso pacifico dell'energia atomica", ha detto Rau. La Polonia sta partecipando attivamente "a ogni progetto, organizzazione, iniziativa esistente per la non proliferazione" e questo si riflette "nell'impegno profuso nell'attuale ciclo di revisione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari". (Vap)