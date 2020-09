Kenya: gruppi per i diritti umani chiedono risarcimento per le vittime degli abusi della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro gruppi per i diritti umani hanno chiesto un risarcimento per le vittime dei presunti abusi commessi dalla polizia in Kenya per far attuare le misure di restrizione a causa della pandemia di Covid-19. Secondo quanto riportano i media locali, le organizzazioni non governative Amnesty International Kenya, International Justice Mission Kenya, Haki Africa e Kituo cha Sheria hanno presentato una petizione in cui chiedono un risarcimento monetario per cinque persone uccise dagli agenti delle forze dell’ordine e hanno citato in giudizio l'ispettore generale di polizia, il ministro incaricato della Sicurezza e il procuratore generale, accusandoli di non essere riusciti a rispettare il loro mandato imponendo un coprifuoco che ha causato la perdita di vite umane, feriti e saccheggi. Le Ong chiedono, in particolare, un risarcimento di circa 500 mila scellini kenioti (4.600 dollari) per le cinque vittime, tra cui il tredicenne Yassin Moyo, ucciso a colpi d'arma da fuoco sul balcone dei suoi genitori mentre la polizia imponeva il coprifuoco notturno. Un agente di polizia è stato accusato dell'omicidio di Yassin ed è stato rilasciato su cauzione. (Res)