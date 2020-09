Corea del Nord-Cina: firmato accordo per alleviare tensioni di confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord e Cina hanno firmato un accordo teso ad alleviare le tensioni lungo il confine tra i due paesi, teatro di ripetuti incidenti che hanno coinvolto militari nordcoreani e cittadini cinesi. Secondo una fonte diplomatica cinese a conoscenza della questione, citata dal portale d’informazione “Daily Nk”, la Cina ha chiesto consultazioni con la Corea del Nord per “proteggere i cittadini”; tali consultazioni sarebbero culminate in un accordo bilaterale per “misure a livello di gruppi di lavoro”, sottoscritto presso l’ambasciata della Corea del Nord a Pechino lo scorso 10 settembre. Secondo “Daily Nk”, la Cina si riserva di triplicare i dazi a carico delle merci in arrivo dalla Corea del Nord tramite il confine terrestre tra i due paesi, nel caso si verifichino episodi di fuoco “indiscriminato” e “sconsiderato” da parte dei militari nordcoreani di guardia al confine ai danni di cittadini cinesi. L’accordo prevede anche che la Corea del Nord compensi la vittima di uno di questi incidenti tramite il pagamento di 175.922 dollari. L’11 settembre il ministero della Sicurezza di stato e il dipartimento dello stato maggiore nordcoreani avrebbero ordinato alle forze di guardia al confine di ottemperare ai termini dell’accordo. Secondo “Daily Nk”, non è ancora giunto invece alcun segnale di una riapertura del confine terrestre tra i due paesi, chiuso dalla Corea del Nord all’inizio dell’emergenza legata alla pandemia di coronavirus. (segue) (Git)