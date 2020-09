Singapore: popolazione in calo per la prima volta da 17 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione complessiva di Singapore è calata di 18mila unità a 5,69 milioni (meno 0,3 per cento) a giugno rispetto allo scorso anno, per effetto delle minori assunzioni di cittadini stranieri causate dalla pandemia di coronavirus. La popolazione della città-Stato non registrava un calo da ben 17 anni. Il calo delle assunzioni straniere ha interessato soprattutto il settore dei servizi, secondo l’annuale rapporto demografico pubblicato dal governo di Singapore ieri, 24 settembre. L’ultimo calo della popolazione dell’isola risale al 2003. A giugno 2020 la popolazione non residente era di 1,64 milioni di unità, un calo del 2,1 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ai minimi dal 2015. (segue) (Fim)