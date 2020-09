Migranti: sbarco Alan Kurdi in Sardegna, Lancioni (Psd'Az), "tutelare salute e incolumità sardi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta alto lo scontro politico sullo sbarco dei migranti in Sardegna. L'ultimo episodio è relativo alla nave Alan Kurdi che, con 125 migranti a bordo, raggiungerà il porto di Olbia dove il governo ha autorizzato lo sbarco. Netta la posizione del consigliere regionale Gianfranco Nanni Lancioni (Psd'Az): "E' necessario tutelare e garantire la salute e l'incolumità pubblica - spiega l'esponente dell'assemblea di via Roma - soprattutto in questa fase di emergenza dettata dal continuo incremento di contagi da coronavirus". L'annuncio del possibile ricollocamento dei profughi non rassicura certo le autorità isolane, già alle prese con problemi irrisolti nel Centro di prima accoglienza di Monastir. "Occorre la massima attenzione del governo - conclude Lancioni - al fine di salvaguardare il territorio isolano, da un fenomeno che potrebbe determinare rischi dal punto di vista sociale e sanitario". (Rsc)