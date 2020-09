Coree: Kim Jong-un si scusa per l’uccisione del funzionario sudcoreano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha chiesto ieri spiegazioni ufficiali per la morte di un proprio funzionario, che Secondo Seul è stato “atrocemente” ucciso da militari nordcoreani, dopo essere stato arrestato nelle acque al confine tra le due Coree. Il funzionario 47enne, un dipendente del ministero degli Oceani e delle risorse ittiche sudcoreano, risultava disperso dallo scorso 21 settembre: quel giorno era impegnato in ispezioni al largo di Yeonpyeong: un’isola del Mar Giallo distante appena 12 chilometri dalla costa nordcoreana, lungo il confine marittimo di fatto tra le due Coree. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dal ministero della Difesa sudcoreano, militari nordcoreani hanno arrestato l’uomo, lo hanno successivamente ucciso e ne hanno cremato il cadavere. Al momento Pyongyang non ha replicato alle richieste di Seul, evitando di confermare o smentire le accuse rivolte ai suoi militari. (segue) (Git)