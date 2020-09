Coree: Kim Jong-un si scusa per l’uccisione del funzionario sudcoreano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ipotesi di una defezione del funzionario sarebbe avvalorata dal fatto che quest’ultimo aveva indossato un giubbotto salvagente e tolto le scarpe prima di abbandonare l’imbarcazione su cui si trovava. Secondo la ricostruzione fornita da Seul, l’uomo è stato individuato da militari nordcoreani attorno alle 15.30 di lunedì, a bordo di un oggetto galleggiante non identificato. I militari lo avrebbero interrogato a distanza in merito alla sua identità senza trarlo in salvo. A quel punto l’uomo potrebbe aver comunicato la propria intenzione di disertare in Corea del Nord. L’uccisione sarebbe avvenuta solo il giorno successivo, dopo che il funzionario 47enne era stato condotto in territorio nordcoreano: i militari avrebbero fucilato il funzionario eseguendo “l’ordine di un superiore”, ed avrebbero poi bruciato il cadavere dopo averlo cosparso di benzina. Apparecchi di sorveglianza dell’intelligence militare sudcoreana hanno individuato il rogo alle ore 22.11 di martedì, 22 settembre. (segue) (Git)