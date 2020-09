Marocco: 2.356 nuovi casi confermati di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.356 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati ieri in Marocco, mentre sono 1.942 le guarigioni, secondo quanto annunciato dal ministero della Salute di Rabat. Il nuovo bilancio porta a 110.099 il numero di contagi nel Regno dal primo caso segnalato il 2 marzo e a 90.186 quello di persone che hanno sconfitto il Sars-CoV-2, un tasso di guarigione pari all'81,9 per cento, ha detto il ministero nel suo bollettino. Il tasso di incidenza cumulativo è di circa 303,2 casi ogni 100.000 persone e l'indice di infezione nelle ultime 24 ore è 6,5 ogni 100.000 abitanti. Il numero totale di casi attivi attualmente in trattamento è 17.957, ovvero 49,4 casi ogni 100.000 persone.(Mar)