Corea del Sud: vendite veicoli commerciali importati aumentano del 2,3 per cento ad agosto

- Le vendite di veicoli commerciali importanti in Corea del Sud sono aumentate del 2,3 per cento su base annua nel mese di agosto, grazie soprattutto ai buoni risultati conseguiti dal marchio Mercedes-Benz. Il numero dei veicoli commerciali d’importazione immatricolati nel paese il mese scorso è aumentato a 318 unità, secondo l’Associazione degli importatori e distributori di automobili della Corea. Ad oggi i veicoli commerciali importati occupano una vasta porzione di quel segmento del mercato dell’auto sudcoreano. Da gennaio ad agosto le vendite complessive di veicoli commerciali sono calate del 17 per cento annuo, a 2.708. (segue) (Git)