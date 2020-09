Cambogia: industria tessile sostenuta da domanda mercato Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria tessile della Cambogia, pilastro dell’economia e delle esportazioni di quel paese asiatico, sta resistendo all’impatto delle sanzioni dell’Unione europea e della pandemia di coronavirus grazie alla domanda proveniente dal mercato Usa. Lo scrive il quotidiano “Nikkei”, ricordando che questa settimana la Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha rivisto al rialzo le proiezioni di crescita dell’economia cambogiana, che nel 2020 dovrebbe subire una contrazione del 4 per cento: un dato migliore rispetto alle previsioni formulate dall’Adb lo scorso giugno, quando aveva previsto per Phnom Penh una recessione del 5,5 per cento. Fonti dell’industria tessile cambogiana citate da “Nikkei” riferiscono che la domanda dei marchi di abbigliamento statunitensi ha aiutato ad assorbire la capacità in eccesso comportata dalla perdita di clienti europei, dopo la decisione dell’Ue di revocare i privilegi commerciali in risposta alle violazioni dei diritti civili nel paese. (segue) (Fim)