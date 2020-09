Cambogia: industria tessile sostenuta da domanda mercato Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Adb ha evidenziato inoltre una crescita di altre voci dell’export cambogiano, e un incremento della produzione agricola. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Adb all’Asian Development Outlook 2020, le esportazioni agricole della Cambogia sono aumentate del 17 per cento annuo nei primi sei mesi del 2020. Le esportazioni di beni non tessili e non calzaturieri sono aumentate del 30 per cento. Il direttore dell’Adb per la Cambogia, Sunniya Durrani-Jamal, ha dichiarato che la banca prevede per quel Paese una ripresa economica relativamente solida nel 2021: “Ci aspettiamo un rimbalzo della crescita nell’ordine del 5,9 per cento nel 2021, grazie al sostegno di politiche governative, misure di assistenza sociale per i meno abbienti e supporto finanziario alle piccole e medie imprese”, ha dichiarato l’esperta. (segue) (Fim)