Usa: sondaggio Monmouth, Trump in vantaggio su Biden in Iowa

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mantiene un leggero vantaggio sul candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, in Iowa. È quanto emerge da un nuovo sondaggio della Università di Monmouth, che mostra Trump con il 50 per cento di sostegno tra gli elettori registrati, rispetto al 44 per cento di Biden. Si tratta di un divario più ampio rispetto ad agosto, quando un sondaggio di Monmouth ha trovato Trump con il 48 per cento contro il 45 per cento di Biden, segnalando che il presidente potrebbe consolidare il suo sostegno con l'avvicinarsi delle elezioni di novembre. Trump ha conquistato l'Iowa, che in precedenza aveva votato due volte per il presidente Barack Obama, nel 2016 sconfiggendo la candidata democratica Hillary Clinton con un margine di 51-42. (Nys)