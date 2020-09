Argentina: Fmi annuncia invio missione ad ottobre, focus su programma economico del governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha appena presentatoi in parlamento il progetto di legge di Bilancio per il 2021. Con questa legge il governo punta ad un deficit primario del 4,5 per cento del prodotto interno lordo (Pil), a una crescita del 5,5 per cento, e a contenere il tasso di inflazione entro il 29 per cento. Nonostante preveda un aumento della spesa pubblica del 7,6 per cento rispetto al 2020, la prima finanziaria dell'attuale amministrazione, punta alla "stabilizzazione macroeconomica e alla sostenibilità fiscale". "Il progetto che presentiamo è realistico e definisce un percorso di ripresa economica in un quadro prudente", ha affermato il ministro Guzman. Il titolare del dicastero dell'Economia ha sottolineato inoltre che "lo Stato avrà un ruolo centrale nel processo di ripresa economica" e che il disegno di legge include tra le "priorità strategiche" la "riattivazione della produzione, la creazione di occupazione, il rafforzamento delle capacità di innovazione e il rafforzamento dell'istruzione e della sanità". (segue) (Bua)