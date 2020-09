Usa: Trump invita la Florida a richiedere la scheda elettorale per posta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno dopo aver detto che il voto per posta rischia di finire preda dell'"imbroglio" dei Democratici, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato in un messaggio su Twitter i cittadini della Florida a richiedere la scheda elettorale per corrispondenza. La Florida, popolato da molti anziani che statisticamente hanno meno probabilità di recarsi ai seggi a causa del coronavirus, è uno Stato considerato cruciale per le prossime elezioni. Gli elettori di età superiore ai 65 anni sono essenzialmente divisi tra Trump e il suo avversario alle presidenziali, il democratioc Joe Biden, che è in testa tra i latini della Florida con il 58 per cento. Trump detiene invece un sostanziale vantaggio su Biden tra gli elettori bianchi, con il 56 per cento. (Nys)