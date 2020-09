Usa: sondaggio Quinnipiac, Trump in vantaggio su Biden in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è in vantaggio rispetto al candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, di cinque punti in Texas, mentre i due sono statisticamente pari in Ohio, secondo un paio di sondaggi della Quinnipiac University pubblicati oggi. Secondo le rilevazioni, Trump ha il favore del 50 per cento dei texani contro il 45 per cento a favore di Biden. In Ohio, Biden detiene un leggero vantaggio, ottenendo il 48 per cento delle preferenze contro il 47 per cento di Trump. I sondaggi suggeriscono una corsa molto più serrata in due Stati che Trump ha conquistato quattro anni fa con margini considerevoli. Mary Snow, un'analista dei sondaggi dell'Università di Quinnipiac, ha detto che la vittoria dell'Ohio potrebbe benissimo essere determinata da un piccolo numero di elettori che decideranno chi votare il giorno prima del voto.(Nys)