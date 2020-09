Usa: Trump, accetterei sentenza Corte Suprema che dichiarasse Biden vincitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha detto che accetterà un'ipotetica sentenza della Corte Suprema che dovesse dichiarare vincitore il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden nelle elezioni di novembre. Si tratta di una piccola concessione rispetto al suo rifiuto un giorno prima di impegnarsi in un pacifico trasferimento di potere, criticato anche dai Repubblicani. Trump è apparso in un programma radiofonico di "Fox News". "Oh, su questo sarei d'accordo", ha detto Trump quando il conduttore ha chiesto se che Trump avrebbe accettato una sentenza della Corte Suprema che dichiarava l'esito di un'elezione contestata. Ma il presidente ha immediatamente iniziato a mettere in dubbio il risultato. "Credo che abbiamo ancora molta strada da fare. Queste schede sono uno spettacolo orrendo", ha aggiunto.(Nys)