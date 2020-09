Argentina: Fmi annuncia invio missione ad ottobre, focus su programma economico del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato l'invio ad ottobre di una missione in Argentina con l'obiettivo di conoscere il piano economico del governo e dare inizio al processo di ristrutturazione del programma Stand By da 44 miliardi di dollari siglato nel 2018. Lo ha annunciato oggi il portavoce dell'istituzione multilaterale nella consueta conferenza stampa del giovedì a Washington. La missione dell'Fmi, che potrebbe essere anche di carattere "virtuale", sarà incaricata di prendere conoscenza nei dettagli del programma economico dell'attuale governo di Alberto Fernandez. "In accordo con le autorità argentine il nostro staff sta preparando una missione che avrà inizio nei primi di ottobre", ha affermato Rice. "Il nostro principale obiettivo è quello di sapere di più sul programma economico del paese con l'ultimo scopo di lavorare su politiche che assicurino una crescita sostenibile ed inclusiva", ha aggiunto il portavoce. Rice ha quindi sottolineato che l'Fmi ha un dialogo "fluido e costruttivo" con il governo argentino e che si punta "ad approfondire questo dialogo". (segue) (Bua)