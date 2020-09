Afghanistan: alto rappresentante Pontecorvo, Nato e partner fermamente impegnati sostegno a forze sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati e i partner della Nato sono fermamente impegnati a sostenere le forze di sicurezza afgane. Lo ha detto su Twitter l'Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, l'ambasciatore Stefano Pontecorvo. Oggi l'alto rappresentante civile è andato in visita alla missione Train-Advise-Assist-Capital Command che, sotto la guida della Turchia, fa parte della missione a guida Nato Resolute Support e addestra, consiglia e assiste le forze di sicurezza afgane. Sul suo profilo Twitter, Pontecorvo ha spiegato che "la missione a guida Nato, Resolute Support, sta formando, consigliando e assistendo le forze di sicurezza afghane e le istituzioni dal 2015" e che "gli sforzi quotidiani della missione sono la chiave per sostenere le forze di sicurezza afgane e per creare le condizioni di una pace duratura e della sicurezza a beneficio di tutti gli afgani e per prevenire che l'Afghanistan diventi una volta ancora un rifugio sicuro per il terrorismo nazionale e internazionale". Pontecorvo si è detto "molto orgoglioso" di essere in visita in "uno dei comandi dove si fa questo" lavoro, appunto la Train-Advice-Assist-Capital Command, "che si trova qui a Kabul". Ha detto di aver ricevuto "un caloroso benvenuto" dal comandante della missione, il generale di brigata, Ahmet Yasar Dener, e dal suo staff e si è detto desideroso di imparare di più "circa l'importante lavoro che stanno facendo qui ogni giorno". (segue) (Beb)