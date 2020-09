Elezioni: Orlando (Pd), alleanza con M5s unica strada percorribile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vice segretario del Pd, Andrea Orlando, il possibile "matrimonio" politico fra il Partito democratico ed il Movimento 5 stelle, "non so se sarà indissolubile" ma "penso sia una strada da coltivare con intelligenza" perché "quella di mettere insieme i due campi mi sembra l'unica strada percorribile". Parlando nel corso della registrazione di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1, ha sottolineato che questa alleanza "è la condizione per battere una destra che, non va sottovalutato, è ancora molto forte". Anche se "devo dire che i sondaggi dicono che il campo di forze che sostiene il governo si è rafforzato", ha aggiunto. (Rin)