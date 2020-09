Assenza per malattia: quali sono le fasce di reperibilità per la visita fiscale e quali dipendenti ne sono esonerati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale ai dipendenti della Pubblica amministrazione, in caso di assenza per malattia, sono dalle 9 alle 13 dalle 15 alle 18. E' quanto prevede il decreto n. 206/2017 all’articolo 3, come riferisce la rivista specializzata sull'istruzione "Orizzonte scuola". L’obbligo di reperibilità fa riferimento anche ai giorni non lavorativi e festivi. Sul sito si legge inoltre che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, i casi in cui si determini una causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto. Sono esclusi, infine, gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67 per cento. (Rin)