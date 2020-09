Vaticano: si dimette il cardinale Angelo Becciu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cardinale Angelo Becciu si è dimesso e ha rinunciato al cardinalato. Lo comunica il Vaticano. "Oggi, giovedì 24 settembre, il Santo Padre ha accettato la rinuncia alla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato, presentata da Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Angelo Becciu", si legge nella nota diffusa in serata. Becciu rinuncia anche alla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. La causa sarebbe da ascrivere all'inchiesta vaticana sugli investimenti a Londra. (Res)