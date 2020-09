Bielorussia: Di Maio, situazione preoccupante, popolo e governo trovi una soluzione pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso oggi "preoccupazione per la crescente polarizzazione della situazione in Bielorussia, laddove al coraggio della società civile bielorussa che continua protestare pacificamente, rigettando la regolarità del voto elettorale, si contrappone una repressione sempre più dura da parte delle autorità nazionali". Intervenendo in via telematica alla riunione dei ministri degli Esteri dell’Iniziativa Centro Europea (Ince), sotto la presidenza del Montenegro, il capo della diplomazia italiana si è così espresso sulla cerimonia d'insediamento del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko: "Non potrà che acuire tale polarizzazione e rendere più problematiche le prospettive di dialogo politico interno", ha detto Di Maio, citato in una nota della Farnesina. Il ministro ha quindi auspicato che, senza interferenze esterne, il popolo e il governo bielorussi trovino, attraverso il dialogo, una soluzione pacifica e sostenibile alla crisi attuale. Nel corso del suo intervento, inoltre, Di Maio ha evidenziato come l’Ince abbia reagito prontamente all'emergenza pandemica, mettendo in campo strumenti operativi volti a rafforzare il coordinamento tra i Paesi aderenti all'Iniziativa sul piano sanitario, in sinergia con l'Organizzazione mondiale della sanità, e a mitigare l'impatto socio-economico della crisi con l'approvazione di progetti in materia di sanità, Pmi e istruzione. "L'Italia è pronta a condividere la propria esperienza nel contrasto al Covid 19", ha assicurato il titolare della Farnesina, che ha ricordato i progetti a guida dell'Istituto Superiore di Sanità a beneficio dei Paesi Ince nei Balcani Occidentali e del Partenariato Orientale.(Res)