Usa: portavoce Trump, irrispettosi gli slogan al funerale di Ginsburg

- La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha detto che le contestazioni al presidente Donald Trump, quando oggi ha visitato la Corte Suprema per rendere omaggio al giudice Ruth Bader Ginsburg, morta venerdì, sono stati "terrificanti" e "irrispettosi". Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "I cori erano spaventosi ma certamente da aspettarsi quando si è nel cuore della palude", ha detto McEnany ai giornalisti in un briefing stampa pomeridiano. McEnany ha detto di non avere problemi con le persone che manifestano pacificamente, ma ha descritto le contestazioni di oggi come un segno di mancanza di rispetto. "Tutti godono del Primo Emendamento in questo Paese, ma ho pensato che fosse una cosa spaventosa e irrispettosa da fare mentre il presidente onorava il giudice Ginsburg", ha detto McEnany ai giornalisti. Il presidente, accompagnato da sua moglie Melania, ha definito Ginsburg una "donna straordinaria", ma ricevendo in cambio alcuni fischi e “buuh” di disapprovazione. Alcuni presenti hanno inoltre intonato degli slogan contro di lui. (Nys)