Argentina: Fmi annuncia invio missione ad ottobre, focus su programma economico del governo (4)

- Come premessa necessaria all'elaborazione della Finanziaria il governo Fernandez ha già portato a termine con successo una mega ristrutturazione da 100 miliardi di dollari del debito estero emesso in moneta straniera (sotto legislazione straniera e locale). La ristrutturazione ha permesso all'Argentina di sgombrare i prossimi quattro anni da oneri per oltre 60 miliardi di dollari ma rimangono ancora de definire un nuovo programma con il Fondo monetario internazionale per la restituzione di 44 miliardi di dollari, e risolvere un default di circa 2 miliardi di dollari con il Club di Parigi. Oggi la spesa pubblica argentina si finanzia essenzialmente attraverso emissione monetaria. Guzman, si aspetta che "il finanziamento proveniente dalla Banca Centrale si vada riducendo progressivamente, anche se non potremo farne a meno per un periodo". "Per questo cerchiamo di normalizzare le finanze pubbliche, ridurre le necessità di finanziamento e diminuire l'inflazione", ha affermato. (Bua)