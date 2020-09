Usa: mercoledì prossimo Palantir debutterà in Borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palantir Technologies, una società di software americana privata specializzata nell'analisi dei big data, sarà quotata alla Borsa di New York mercoledì prossimo. Lo riporta la rivista "Axios". La società di software, con sede a Denver, in Colorado, fondata da Peter Thiel, famosa per la sua segretezza, ha ritardato per anni l'ingresso a Wall Street. Palantir non raccoglierà ulteriori capitali attraverso la quotazione. Nel mercato privato, le recenti transazioni azionarie hanno valutato la Palantir fino a 18,8 miliardi di dollari. La valutazione sul mercato pubblico potrebbe essere molto diversa. (Nys)