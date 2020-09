Usa: studio Moody's, migliori risultati economici con una presidenza Dem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vittoria del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, una maggioranza democratica al Senato e alla Camera dei Rappresentanti dopo le elezioni di novembre sarebbero il miglior risultato per l'economia statunitense. A dirlo è un'analisi pubblicata da Moody's Analytics, secondo quanto riportato dal sito "The Hill". In un'analisi dei potenziali risultati delle elezioni basata sulle proposte economiche del presidente in carica Donald Trump e di Biden, Moody's ha scoperto che una maggioranza democratica porterebbe il più rapido ritorno alla piena occupazione, il più alto numero di posti di lavoro creati e una migliore ripresa economica. "Le prospettive sono più migliori nello scenario in cui Biden e i Democratici dovessero conquistare il Congresso e adottare pienamente la loro agenda economica", ha scritto Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics. (Nys)