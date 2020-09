Sardegna: assessore Pili, efficientamento energetico opportunità di sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal punto di vista normativo – ha ricordato l'esponente della giunta Solinas – nel quadro della Conferenza unificata, le Regioni, e nello specifico la Commissione energia, hanno fornito il loro contributo al processo di elaborazione del decreto legislativo 48 del 2020, di recepimento della direttiva Ue 844 del 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 31 del 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, e la 27 del 2012 sull'efficienza energetica. La norma quadro contiene diverse innovazioni, alcune delle quali volute dalle Regioni (tra cui la nuova definizione di impianto termico, l'obbligatorietà del verbale di sopralluogo per la redazione dell'Ape, le modalità dei controlli degli impianti termici), che consentiranno di promuovere al meglio l'efficienza energetica negli edifici". "Data la natura concorrente della materia energia – ha sottolineato l'assessore Pili – le Regioni sono peraltro ormai impegnate da circa 15 anni nell'attuazione delle norme inerenti alle prestazioni energetiche degli edifici e nell'adozione delle misure per promuoverne l'efficientamento. Questo rapporto costituisce un utile strumento per fare il punto della situazione sulle prestazioni energetiche degli edifici in Italia, anche in considerazione del ruolo rilevante che avrà l'edilizia nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030 del Piano nazionale integrato energia e clima notificato alla Commissione europea a inizio anno e sul quale le Regioni hanno dato il loro fattivo contributo". (Com)