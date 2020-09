Imprese: Atlantia, Cda nomina Lucia Morselli consigliere della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data odierna il Consiglio di amministrazione di Atlantia S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2386 del codice civile, ha cooptato la dottoressa Lucia Morselli quale consigliere della società. Lo riferisce una nota del gruppo. La dottoressa Morselli si è dichiarata in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della finanza e dal Codice di autodisciplina di Atlantia S.p.A. Lucia Morselli, laureata in Matematica presso l’Università degli Studi di Pisa - continua la nota - ha iniziato la propria carriera in Olivetti nel 1982 nella direzione Amministrazione, Finanza e Controllo è attualmente amministratore delegato di ArcelorMittal Italia, consigliere Blue SGR, consigliere STMicroelectronics e consigliere di Telecom Italia. La dottoressa Morselli resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti, che sarà convocata per il giorno 30 ottobre 2020 anche in sede ordinaria per la nomina di un consigliere. Sulla base delle informazioni a disposizione della società, la dottoressa Lucia Morselli non detiene alcuna partecipazione azionaria in Atlantia S.p.A. Il curriculum vitae della dottoressa Morselli - conclude la nota - è disponibile sul sito internet della società (http://www.atlantia.it/it/corporate-governance/consiglio-di-amministrazione).(Com)