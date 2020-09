Roma: Campidoglio, garantiti posti di lavoro per lavoratori ChiamaRoma 060606

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In seguito ad un incontro organizzato questo pomeriggio da Roma Capitale, il nuovo fornitore del servizio di Contact Center ChiamaRoma 060606, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori (tramite la consorziata esecutrice aCapo), ha garantito la piena occupazione per tutti i lavoratori in entrambe le sedi di Crotone e di Roma". Lo si legge in una nota del Campidoglio. "Per venire incontro alle richieste sindacali, dopo le richieste di dialogo di cui l'Amministrazione si è fatta garante, aCapo si è detta inoltre disponibile a negoziare il monte orario dei contratti a tutela dei trattamenti economici dei lavoratori". (Com)